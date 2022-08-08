Рятувальники показали наслідки падіння збитої ракети в Умані

Виникла пожежа на площі 70 кв. м

Під час масштабної повітряної тривоги Сили протиповітряної оборони збили ворожу у небі над Уманню. Уламки ракети впали на цивільний об’єкт. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«У результаті спрацювання протиповітряної оборони, в Уманському районі внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Уламки рашистської ракети впали на цивільних об'єкт ДСНС

Зазначається, що до ліквідації пожежі, на загальній площі 70 квадртаних метрів, залучено 10 осіб рятувальників та лві одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили рашистську ракету над Одещиною.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Вже відомо про жертви.

Як повідомлялось, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.