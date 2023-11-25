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Чи допоможуть окупантам нові штурми на Авдіївському напрямку: відповідь ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи допоможуть окупантам нові штурми на Авдіївському напрямку: відповідь ISW
фото з відкритих джерел

Великі наземні штурми піхоти не призведуть до швидкого просування росіян на Авдіївському напрямку

Нові штурми Авдіївки російські загарбники почали зі «слабшими механізованими силами», й атаки ворога «не призведуть до швидкого просування». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки.

Аналітики, при цьому припускають, що зі слабшими механізованими силами, ніж під час попередніх наступальних хвиль, що відбулися в жовтні.

Експерти зазначають, що великі наземні штурми піхоти, ймовірно, становитимуть значну загрозу українським військам, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому регіоні.

Як повідомлялося, російські окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку, щоб оточити місто.

Як відомо, наразі в Авдіївці залишаються десь 1500 місцевих мешканців. Вони мешкають переважно у підвалах, хоча є ті, хто залишаються у своїх квартирах та приватних будинках. 

До слова, якщо окупантам вдастя захопити Авдіївський коксохімічний завод, це дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті. 

Теги: окупанти завод Авдіївка ЗСУ

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