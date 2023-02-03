Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму

Російське Міносвіти утвердило нову стратегію вивчення історії

З 1 вересня курс історії для вузів на неісторичних спеціальностях у Росії включатиме період приблизно від завоювання Києва Новгородом у IX столітті до вторгнення російської армії в Україну на початку 2022 року. Про це повідомляє газета «Комерсантъ».

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Таким чином російські чиновники хочуть «виховати громадянина, який усвідомлює причетність до історії Росії».

Концепція хронологічно визначена шістьма «основними етапами у розвитку російської державності». Це Київська Русь IX – перша третина XIII століття, російські землі з середини XIII до кінця XV століття, Російська (Московська) держава XVI-XVII століть, Російська імперія, радянська епоха і сучасна Російська Федерація. Здебільшого у змісті курсу необхідно надати «особливу увагу історичному досвіду будівництва російської державності на всіх його етапах».

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«У події навколо сучасної Росії включать розширення НАТО на схід, розвал угод про скорочення озброєнь та «відмову США, НАТО та Євросоюзу від обговорення загроз національній безпеці Росії», – пише газета.

Документ описує події у стилі загальної риторики Кремля. Після відмови від обговорення погроз, написано в ньому, були «озброєні провокації та підготовка українським режимом силового захоплення республік Донбасу». Після студентам розкажуть про визнання незалежності донбаських сепаратистів, оголошення «Спеціальної військової операції», санкційний тиск країн Заходу і «спроби ізоляції Росії від світу».

Автори концепції рекомендують викладачам «уникати негативного ухилу» при розповідях про проблеми та протиріччя вітчизняної історії. Так, наприклад, вони пишуть про війну в Чечні:

«Чечня в 1990-і роки стала притулком міжнародного тероризму і криміналу, в ній не діяли російські закони. Це стало підставою для проведення кількох військових операцій для нормалізації життя та відновлення конституційного ладу».

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Фахівці підготують «типові підручники з великих областей знань»:

«Очевидно, що для філологів та медиків підручники мають бути різними. Але поєднувати їх має спільне ядро, що включає однакові підходи до російської та всесвітньої історії, інтерпретації ключових подій», — стверджує Костянтин Могилевський, заступник голови Міносвіти РФ.

Нагадаємо, що РФ повертає у школи військову підготовку, що свідчить про прагнення керівництва Росії мілітаризувати суспільство.