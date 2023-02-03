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Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
фото з відкритих джерел

Російське Міносвіти утвердило нову стратегію вивчення історії

З 1 вересня курс історії для вузів на неісторичних спеціальностях у Росії включатиме період приблизно від завоювання Києва Новгородом у IX столітті до вторгнення російської армії в Україну на початку 2022 року. Про це повідомляє газета «Комерсантъ».

Таким чином російські чиновники хочуть «виховати громадянина, який усвідомлює причетність до історії Росії». 

Концепція хронологічно визначена шістьма «основними етапами у розвитку російської державності». Це Київська Русь IX – перша третина XIII століття, російські землі з середини XIII до кінця XV століття, Російська (Московська) держава XVI-XVII століть, Російська імперія, радянська епоха і сучасна Російська Федерація. Здебільшого у змісті курсу необхідно надати «особливу увагу історичному досвіду будівництва російської державності на всіх його етапах».

«У події навколо сучасної Росії включать розширення НАТО на схід, розвал угод про скорочення озброєнь та «відмову США, НАТО та Євросоюзу від обговорення загроз національній безпеці Росії», – пише газета.

Документ описує події у стилі загальної риторики Кремля. Після відмови від обговорення погроз, написано в ньому, були «озброєні провокації та підготовка українським режимом силового захоплення республік Донбасу». Після студентам розкажуть про визнання незалежності донбаських сепаратистів, оголошення «Спеціальної військової операції», санкційний тиск країн Заходу і «спроби ізоляції Росії від світу».

Автори концепції рекомендують викладачам «уникати негативного ухилу» при розповідях про проблеми та протиріччя вітчизняної історії. Так, наприклад, вони пишуть про війну в Чечні:

«Чечня в 1990-і роки стала притулком міжнародного тероризму і криміналу, в ній не діяли російські закони. Це стало підставою для проведення кількох військових операцій для нормалізації життя та відновлення конституційного ладу».

Фахівці підготують «типові підручники з великих областей знань»:

«Очевидно, що для філологів та медиків підручники мають бути різними. Але поєднувати їх має спільне ядро, що включає однакові підходи до російської та всесвітньої історії, інтерпретації ключових подій», — стверджує Костянтин Могилевський, заступник голови Міносвіти РФ.

Нагадаємо, що РФ повертає у школи військову підготовку, що свідчить про прагнення керівництва Росії мілітаризувати суспільство.

 

Теги: росія освіта

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