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    Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів, правоохоронці щонайменше вибачаться, - Зеленський

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    Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів, правоохоронці щонайменше вибачаться, - Зеленський

    Глава держави нагадав про відповідальність правоохоронців за результати розслідування

    Президент України Володимир Зеленський радий, що «справа Шеремета» зрушила з мертвої точки, але нагадує про відповідальність правоохоронців за результати розслідування.

    В інтерв'ю «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування, він сказав: «Я не жалкую, що прийшов. Я і тоді сказав, що є багато фактів, деякі з них серйозні, деякі слабші… Тому я називав «ймовірні» виконавці, «ймовірні» вбивці. Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу».

    Водночас, за його словами, «якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, хто займався цим, вони вибачаться, як мінімум».

    При цьому він додав: «Вони можуть вибачитися, якщо це просто була помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченням не закрити таку справу».

    До слова, 7 лютого адвокат представив нові докази непричетності Яни Дугарь до вбивства Шеремета.

    Нагадаємо, 5 лютого суд продовжив арешт Антоненку і Дугарь ще на два місяці.

    4 лютого суд продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.

    Як відомо, Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

    Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

    Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

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