Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів, правоохоронці щонайменше вибачаться, - Зеленський



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Глава держави нагадав про відповідальність правоохоронців за результати розслідування

Президент України Володимир Зеленський радий, що «справа Шеремета» зрушила з мертвої точки, але нагадує про відповідальність правоохоронців за результати розслідування.

В інтерв'ю «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування, він сказав: «Я не жалкую, що прийшов. Я і тоді сказав, що є багато фактів, деякі з них серйозні, деякі слабші… Тому я називав «ймовірні» виконавці, «ймовірні» вбивці. Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу».

Водночас, за його словами, «якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, хто займався цим, вони вибачаться, як мінімум».

При цьому він додав: «Вони можуть вибачитися, якщо це просто була помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченням не закрити таку справу».