Явка на довиборах до Верховної Ради продовжує залишатися низькою

Під час голосування серйозних порушень не зафіксовано

На дільниці в Донеччині прийшло ще менше виборців, ніж у Івано-Франківщині

Явка на проміжних виборах народних депутатів України, що проходять сьогодні на двох округах у Донецькій та Івано-Франківській областях, залишається низькою.

Зокрема в окрузі №50 у Донецькій області явка на довиборах до Верховної Ради станом на 16 годину склала 16,18%, в окрузі №87 на Івано-Франківщині – 23,72%.

Під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №50 станом на 16 годину становила 32,22%, а в ОВО №87 – 26,58%.

«Голосування продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано», – повідомили в ЦВК.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори у зв'язку з тим, що народний депутат від Івано-Франківщини Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а обраний на Донеччині Руслан Требушкін – мером Покровська.

В окрузі №50 у Донецькій області голосування проходить серед 18 кандидатів на 112 виборчих дільницях, включаючи частину Краматорського району і частину Покровського району.

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області голосування відбувається на 117 виборчих дільницях, включаючи Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району і частину Коломийського району. Тут голосування відбудеться серед 14 кандидатів.

Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь іншого кандидата.

Кандидат від ОПЗЖ на проміжних виборах у Верховну Раду на 50-му окрузі Артем Марчевський зняв свою кандидатуру і подав до ЦВК відповідну заяву 15 березня.

Зранку в неділю, 28 березня, спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Ще одному виборцю з Надвірної перешкодили сфотографувати бюлетень. Поліція відмовилась від складання протоколу, оскільки бюлетень виявився незаповненим.