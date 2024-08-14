За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів

Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС

12 та 13 серпня енергетики ДТЕК повернули світло 5,8 тисячам родин у п'яти населених пунктах в Донецькій області, що залишилися без електропостачання через обстріли. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

На Донеччині зберігається вкрай важка ситуація через ворожі атаки та обстріли.

Попри все 12 та 13 серпня енергетикам з дозволу військових вдалося потрапити до низки пошкоджень мереж, відремонтувати їх та відновити електропостачання п'яти населених пунктів. Це дозволило знову повернути світло у домівки 5,8 тисяч родин прифронтового регіону.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Зокрема, за останній місяць енергетики на Донеччині потрапляли під обстріли декілька разів, одного з фахівців було поранено. Вони роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 54 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.