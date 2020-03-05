На Запоріжжі ватажка угруповання бойовиків засуджено до десяти років ув’язнення



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Фото: пресцентр СБУ

Мешканець Бердянська у квітні 2014 року приєднався до бойовиків «ЛНР», брав активну участь у боях проти сил АТО. Згодом перейшов до «Свердловського козацького полку «ЛНР», де був призначений ватажком

На Запоріжжі до десяти років ув’язнення засуджено ватажка так званого «Свердловського козацького полку ЛНР». Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Бердянська у квітні 2014 року приєднався до бойовиків так званої «ЛНР». Перебуваючи у складі одного з бандформувань він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Згодом зловмисник перейшов до так званого «Свердловського козацького полку ЛНР», де продовжив протиправну діяльність і невдовзі був призначений ватажком цього угруповання.

Бердянський районний суд Запорізької області заочно визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичні організації) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває у розшуку. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як повідомлялось, слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в участі у діяльності терористичної організації високопосадовцю фейкового органу влади терористичної організації «ДНР».