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Росія атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру
Одеса потрапила під атаку БпЛА, виникла пожежа
скріншот з відео

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Одеси

У ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає «Главком».

За інформацією Лисака, постраждала інфраструктура.

«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Деталі зʼясовуємо», – написав Лисак.

У мережі пишуть про пожежу у бізнес-центрі «Фабрика Бізнесу». Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Одеси.

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Як відомо, у ніч проти 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників. Основним напрямком удару стала Одеська область.

Росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. З акваторії Чорного моря ворог випустив вісім крилатих ракет морського базування «Калібр». Також противник атакував шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем.

Внаслідок масованої атаки РФ на Одещині постраждали понад 35 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Російський удар повністю зруйнував верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкодив сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

Нагадаємо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. 

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Теги: інфраструктура Сергій Лисак Одеса

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