Україна отримає від США озброєння на $400 млн – Politico

Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки сьогодні повідомлять про новий пакет озброєння на $400 млн. Про це пише Politico.

Зокрема, інформацію про новий пакет військової допомоги Україні виданню розповіли двоє американських чиновників.

За даними видання, зокрема пакет міститиме:

ракети Patriot;

зенітні ракети Stringer;

бойові машини Bradley;

броньовані військові автомобілі Mrap;

протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь.

Зокрема, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. Допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.

До слова, Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням.