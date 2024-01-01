У новорічну ніч Росія атакувала Хмельниччину «шахедами»: постраждала дитина
Дитину госпіталізували до лікарні
Пізно ввечері 31 грудня Росія атакувала Хмельницьку область ударними дронами-камікадзе типу «шахед». Сили ППО збили шість ворожих БПЛА. Про це повідомила Хмельницька ОВА.
Унаслідок ворожої атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню. Також, як додали в ОВА, через ворожу атаку відбулася пожежа приватного гаража, її оперативно ліквідували.
Зауважимо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.
Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Згодом стало відомо, що у результаті падіння уламків ворожого дрона повністю знищено музей Романа Шухевича.
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