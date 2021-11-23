Загроза наступу Росії. Кличко закликав Банкову сформулювати чіткий план дій

Потрібна мобілізація всіх ресурсів на потреби оборони, а не розтринькування їх на сумнівні проєкти, заявив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав вище керівництво держави сформувати чіткий план дій на випадок широкомасштабної збройної агресії з боку Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вже три тижні весь світ спостерігає доволі дивну картину. Спираючись на дані космічної розвідки, США та інші партнери України на Заході попереджають про реальну можливість нового широкомасштабного наступу Росії на нашу державу. Вище керівництво України спочатку взагалі не «бачило» ознак підготовки ворога до нового акту агресії. А тепер намагається піддати сумніву вірогідність розвитку подій за таким сценарієм. До того ж, тих, хто закликає до особливої пильності, звинувачують у поширенні панічних настроїв», – написав Кличко.

Мер зазначив, що наші Збройні сили сьогодні набагато сильніші, ніж були у 2014 році, набагато краще технічно оснащені. «Проте ми не можемо допустити, щоби вони і вся країна заплатили дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидницькі настрої вищого керівництва держави», – підкреслив Кличко.

За його словами, для того, щоби зірвати плани агресора, потрібна мобілізація всіх ресурсів на потреби оборони, а не розтринькування їх на сумнівні проєкти.

«Потрібна також чесна розмова із суспільством щодо серйозності викликів, з якими стикається Україна в безпековій сфері, включно з енергетикою. Нарешті потрібен чіткий план дій на випадок екстремальної ситуації, скоординований з нашими союзниками та партнерами», – підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що розвідка Сполучених Штатів вважає, що ризики військового вторгнення Росії на територію України зростають з похолоданням.

До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну.

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