Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 25 вересня
Удень температура підніметься до +22…+27 градусів
«Невелика хмарність, без опадів; лише у західних областях мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман», – йдеться у повідомленні.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі очікується від 10 до 15 градусів тепла, на Закарпатті та узбережжі морів – 13…18°. Удень температура підніметься до 22…27°, у південних областях – до 30°, на заході очікується 19…24°.
У Києві та Київській області в понеділок, 25 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +27°С.
В Укргідрометцентрі додали, що до 27 вересня включно Київщина продовжить перебувати під впливом поля підвищеного тиску, відповідно пануватиме погода без опадів. Температурні показники також істотно не зміняться і в денні години становитимуть +24°С..+27°С.
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