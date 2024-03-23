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«Запоріжсталь» долучилася до допомоги постраждалим від ракетної атаки на місто

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Запоріжсталь» долучилася до допомоги постраждалим від ракетної атаки на місто
Роман Слободянюк, гендиректор підприємства «Запоріжсталь»
фото: facebook

22 березя Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок атаки у Запоріжжі зруйновані житлові будинки, є жертви серед мирного населення

Металургійний завод «Запоріжсталь» допомагає рятувальним службам міста, та організував тимчасове житло для запоріжців, які втратили квартири через ракетну атаку русні. Про це повідомив гендиректор підприємства Роман Слободянюк. 

«Дуже довгий та складний день для Запоріжжя та всієї України. Руйнування будинків, інфраструктури, та найстрашніше – руйнування людських життів. Щиро співчуваю рідним загиблих. Долучаємося до допомоги місту: наші спеціалісти та техніка вже працюють пліч-о-пліч з рятувальниками та медиками для усунення страшних наслідків ворожої атаки», – написав він.

Він також повідомив, що «Запоріжсталь» надає допомогу співробітникам, які постраждали внаслідок ранкової масованої ракетної атаки на Запоріжжя.

«Наразі маємо 13 звернень від працівників, оселі яких були пошкоджені ворожими обстрілами. Їм надається матеріальна допомога у первинному відновленні пошкоджених домівок. За потреби – додаткова медична та психологічна допомога від наших фахівців. На базі соціальних обʼєктів Метінвесту в Запоріжжі підготовані місця розміщення для тих співробітників та їх родин, які цього потребують», – розповів Слободянюк.

Як відомо, 22 березня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Внаслідок атаки у Запоріжжі зруйновані житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення.

Теги: Запоріжжя обстріл завод житло

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