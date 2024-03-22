Удар по ДніпроГЕС: момент атаки потрапив на відео

Перед атакою ракета випустила теплові пастки для систем ППО

У мережі з'явилося відео моменту влучання російської ракети по Дніпровській гідроелектростанції сьогодні вранці 22 березня. Ролик моменту влучання однієї з ракет по інфраструктурі ГЕС з'явився в українських каналах, що висвітлюють війну.

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На кадрах видно, як ракета влучає в ДніпроГЕС, чутно свист та потужні вибухи. Ймовірно, станцію атакувала крилата ракета типу Х-101/Х-555. Відео зняли з однієї зі споруд ГЕС. Перед атакою ракета випустила теплові пастки для систем ППО.

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Нагадаємо, голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.