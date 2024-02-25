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Уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото)
Росіяни атакували Донеччину ракетами
фото: Поліція Донецької області / Facebook

У ніч проти 25 лютого росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього одну людину поранило, а будівлі залізничного вокзалу та храму пошкодило. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та обласна поліція.

Так, за даними поліції, після півночі росіяни масовано вдарили по місту. Для цього, імовірно, використали ракети С-300. Поранено цивільну людину. Крім того, руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, а також приватні та багатоквартирні будинки, магазини, торговельні павільйони, три заклади освіти, адмінбудівлі, пошта й кіоск.

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Окупанти обстріляли Донеччину
фото: Поліція Донецької області / Facebook

Загалом за ніч у Донецькій області зафіксували понад 60 руйнувань.

Протягом минуло доби, 24 лютого, росіяни сім разів обстрілювали населені пункти області. Удари завдавали по місту Костянтинівці, селу Кліщіївці, Нетайловому, Новоселівці Першій, Свято-Покровському та Уманському. В області пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто та газопровід.

Як відомо, уночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована на центральні регіони з переходом на Захід.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького – під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони

Читайте також: Ситуація в регіонах: дронова атака на Київщину, загиблі у двох областях
Теги: Донеччина обстріл окупанти

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