Уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото)

У ніч проти 25 лютого росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього одну людину поранило, а будівлі залізничного вокзалу та храму пошкодило. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та обласна поліція.

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Так, за даними поліції, після півночі росіяни масовано вдарили по місту. Для цього, імовірно, використали ракети С-300. Поранено цивільну людину. Крім того, руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, а також приватні та багатоквартирні будинки, магазини, торговельні павільйони, три заклади освіти, адмінбудівлі, пошта й кіоск.

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Окупанти обстріляли Донеччину фото: Поліція Донецької області / Facebook

Загалом за ніч у Донецькій області зафіксували понад 60 руйнувань.

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Протягом минуло доби, 24 лютого, росіяни сім разів обстрілювали населені пункти області. Удари завдавали по місту Костянтинівці, селу Кліщіївці, Нетайловому, Новоселівці Першій, Свято-Покровському та Уманському. В області пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто та газопровід.

Як відомо, уночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. Одна з атак була спрямована на центральні регіони з переходом на Захід.

Нагадаємо, зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького – під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.