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Британська розвідка дала невтішний прогноз для нафтопереробних заводів у Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка дала невтішний прогноз для нафтопереробних заводів у Росії
У ніч проти 23 березня у Самарській області Росії спалахнув Новокуйбишевський нафтопереробний завод
фото з соцмереж

Росія зазнає фінансових втрат через удари по НПЗ

Навряд чи Росія зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи (НПЗ) від ударів Сил оборони України. Ці атаки вже вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ. Про це йдеться у звіті міноборони Британії.

За підрахунками українських спецслужбах, Сили оборони за останній час завдали ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою дронів. До прикладу, 15-16 березня були атаковані три великі нафтопереробні заводи в Самарській області РФ. Британські розвідники звертають уагу, що деякі з найвіддаленіших об’єктів, які піддалися атаці, розташовані приблизно за 900 км від кордону з Україною, що підкреслює спроможності українських БпЛА.

Такі удари спричиняють фінансові втрати для Росії, пригнічуючи внутрішній ринок палива, пояснюють розвідники. Недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ.

Капітальний ремонт на нафтопереробних заводах займе певний час. І, на думку розвідки, цей процес може розтягнутися через санкції.

«За словами чиновника міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО «Панцир». Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетики, навряд чи Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти», – підсумувала розвідка Британії.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 березня у Самарській області Росії спалахнув Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Раніше, в ніч проти 17 березня, в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. 

Також джерела «Главкома» у силових структурах повідомляли про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Також повідомлялося, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, ці НПЗ входять у п'ятірку найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Теги: росія економіка завод британська розвідка

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