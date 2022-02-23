Зеленський провів брифінг із президентами Литви й Польщі (відео)

Лідери трьох держав зустрілися у столиці України

Президент України Володимир Зеленський провів спільний брифінг із президентами Литви і Польщі Гітанасом Наусєдою та Анджеєм Дудою.

Сьогодні вранці президент України зустрів лідерів Литви і Польщі, які перебувають в Києві з робочим візитом, на ґанку Маріїнського палацу. Після рукостискання і протокольної фотозйомки глави держав пішли на перемовини. Після цього лідери України, Польщі та Литви провели брифінг для ЗМІ.

Зазначимо, сьогодні Cейм Польщі засудив агресію РФ та закликав світ до суворих санкцій.

До слова, Ердоган зробив вибір: санкцій проти Росії не буде. Тим часом 23 лютого окупанти почали обстрілювати Луганську область із «Градів». Російсько-окупаційні війська застосували «Гради», артилерію та міномети у напрямку Новотошківського, важку артилерію – у напрямку Золотого та Попасної.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

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