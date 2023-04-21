Байден подзвонив Макрону після його заяв про потребу зменшити залежність від США

У Єлисейському палаці заявили, що Китай відіграє важливу роль у завершенні війни в Україні

Це була перша телефонна розмова між лідерами після того, як очільник Франції закликав ЄС зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у четвер, 20 квітня, провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомили пресслужби Білого дому та Єлисейського палацу.

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У повідомленні американської сторони зазначається, що лідери двох країн обговорили нещодавній візит президента Франції до Китаю та ситуацію довкола Тайванської протоки, а також підтвердили свою непохитну підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії.

Водночас у повідомленні офісу Макрона окремо наголошується, що Китай відіграє важливу роль у сприянні в середньостроковій перспективі завершенню війни в Україні відповідно до принципів і цілей Статуту ООН.

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«Голови двох держав погодилися з важливістю продовження взаємодії з китайською владою на цій основі», – йдеться в повідомленні французької сторони.

Також Байден порушив питання про необхідність посилити військовий потенціал Європи, а Макрон запевнив, що Франція відіграватиме в цьому повноцінну роль та ухвалить новий закон про військові програми.

До відома, це перша телефонна розмова між лідерами після того, як очільник Франції закликав ЄС зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню, спричинену «американським ритмом і надмірною реакцією КНР».

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може посадити за стіл переговорів Україну та Росію.

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Як повідомлялося, голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном схиляв його до «протистояння» з США.