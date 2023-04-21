Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден подзвонив Макрону після його заяв про потребу зменшити залежність від США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден подзвонив Макрону після його заяв про потребу зменшити залежність від США
У Єлисейському палаці заявили, що Китай відіграє важливу роль у завершенні війни в Україні
фото: DW

Це була перша телефонна розмова між лідерами після того, як очільник Франції закликав ЄС зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у четвер, 20 квітня, провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомили пресслужби Білого дому та Єлисейського палацу.

У повідомленні американської сторони зазначається, що лідери двох країн обговорили нещодавній візит президента Франції до Китаю та ситуацію довкола Тайванської протоки, а також підтвердили свою непохитну підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії.

Водночас у повідомленні офісу Макрона окремо наголошується, що Китай відіграє важливу роль у сприянні в середньостроковій перспективі завершенню війни в Україні відповідно до принципів і цілей Статуту ООН.

«Голови двох держав погодилися з важливістю продовження взаємодії з китайською владою на цій основі», – йдеться в повідомленні французької сторони.

Також Байден порушив питання про необхідність посилити військовий потенціал Європи, а Макрон запевнив, що Франція відіграватиме в цьому повноцінну роль та ухвалить новий закон про військові програми.

До відома, це перша телефонна розмова між лідерами після того, як очільник Франції закликав ЄС зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню, спричинену «американським ритмом і надмірною реакцією КНР». 

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може посадити за стіл переговорів Україну та Росію.

Як повідомлялося, голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном схиляв його до «протистояння» з США.

Читайте також: Навіщо Макрон знову вирішив грати роль великого миротворця
Теги: Китай Франція Еммануель Макрон США Джозеф Байден

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден подзвонив Макрону після його заяв про потребу зменшити залежність від США
Байден подзвонив Макрону після його заяв про потребу зменшити залежність від США
Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ
Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ
Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України
Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України
«Чи можемо ми вживати сир?»: Пригожин попросив дозволу у президента Швейцарії
«Чи можемо ми вживати сир?»: Пригожин попросив дозволу у президента Швейцарії
Святкування 9 травня: Латвія ухвалила закон, щоб бути солідарною з українцями
Святкування 9 травня: Латвія ухвалила закон, щоб бути солідарною з українцями
«Росія нам не друг». Керівник апарату Орбана заявив про підтримку України
«Росія нам не друг». Керівник апарату Орбана заявив про підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)
53K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
14K
З’явилося відео падіння метеорита, спалах якого бачили кияни
13K
Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф
11K
Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців: подробиці
7627
Постачання боєприпасів із ЄС гальмується через сварку Польщі та Франції

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
19 квiтня, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту