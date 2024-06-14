Головна Країна Політика
search button user button menu button

Лубінець вимагає звільнити керівника Держгеонадр

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Лубінець вимагає звільнити керівника Держгеонадр
За словами Лубінця, Опімах (на фото) відмовляється тривалий час виконувати рішення судів щодо поновлення на посаді звільненої співробітниці
фото з відкритих джерел

Омбудсмен звернувся до голови українського уряду із вимогою ініціювати питання щодо звільнення з посади голови Держгеонадр

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету міністрів із вимогою ініціювати питання звільнення з посади голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха. Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як пояснив Лубінець, до нього звернулась громадянка, яку незаконно звільнили з роботи. Вона намагалась самостійно розв'язати це питання, втім «судова тяганина» тривала близько чотирьох років. Зрештою вона виграла справу щодо поновлення на посаді, але голова Держгеонадр не погоджувався з рішенням суду й відмовлявся приймати її на роботу. Через це проти останнього було відкрито кримінальне провадження.

Омбудсмен, зі свого боку, відкрив провадження й направив офіційне подання голові Держгеонадр, але останній проігнорував вимоги подання. Після цього було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Шевченківський суд визнав голову Держгеонадр винним та наклав стягнення у виді штрафу. Останній знову не погодився з рішенням суду й подав апеляційну скаргу. Суд залишив рішення без змін, втім жінку все одно не поновили на посаду.

«Як омбудсмен України, направив листи директору Державного бюро розслідувань та Генеральному прокурору щодо долучення подання уповноваженого та постанов судів до матеріалів кримінального провадження для їх врахування», – написав Лубінець.

Зокрема омбудсмен звернувся до голови українського уряду із вимогою ініціювати питання щодо звільнення з посади голови Держгеонадр.

Нагадаємо, 3 червня Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомлялося, реалізація закону про використання в Україні англійської мови як міжнародної не призведе до звільнення державних службовців, однак вони не зможуть зростати кар’єрно.

До слова, Наталію Гуменюк було звільнено з посади заступника начальника управління комунікацій оперативного командування «Південь» і переведено на іншу посаду.

Читайте також: Голова Держгеонадр Роман Опімах: Ми робимо революцію
Теги: Лубінець Держгеонадра звільнення уряд суд Роман Опімах

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У суді порушник виправдовувався: бив кішку віником, оскільки та на нього кидається
Суд призначив штраф за побиття кота віником
12 червня, 10:30
Уряд на 6 місяців продовжив роботу ДП «Документ» для українців за кордоном
Уряд продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном
4 червня, 15:48
Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність
Обійми, обід та дзвінки рідним після полону: ці фото зворушують до сліз
31 травня, 21:21
Вінницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу адвокатки вісімдесятиоднорічної вінничанки, яка мешкає в Росії та має антиукраїнські погляди
Прославляла Росію. Суд відібрав квартиру у любительки «русского мира»
30 травня, 20:53
Новим власником літака Трампа став будівельний магнат Мердад Моайєді
Трампу довелось продати свій літак через великі борги
29 травня, 09:41
У Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю
У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ
26 травня, 14:18
Активувати 5-ту статтю Альянс може змусити кіберзагроза
НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону: Столтенберг назвав умову
25 травня, 14:49
Європейські столиці розглядають «різні заходи тиску на грузинський уряд»
Низка країн ЄС хоче забрати у Грузії безвіз через закон про іноагентів – FT
22 травня, 12:43
Єгипет змінив умови угоди про припинення вогню в Газі
Угода між Ізраїлем та ХАМАСом була зірвана єгипетською розвідкою – CNN
22 травня, 12:35

Політика

Україна розпочала підготовку до наступного Саміту миру
Україна розпочала підготовку до наступного Саміту миру
Лубінець вимагає звільнити керівника Держгеонадр
Лубінець вимагає звільнити керівника Держгеонадр
Саміт миру у Швейцарії. Оприлюднено фінальний список держав-учасниць
Саміт миру у Швейцарії. Оприлюднено фінальний список держав-учасниць
Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру
Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру
Зеленський про нові «мирні умови» Путіна: «Це те ж саме, що зробив Гітлер»
Зеленський про нові «мирні умови» Путіна: «Це те ж саме, що зробив Гітлер»
МЗС України відреагувало на нові «умови миру» від Путіна
МЗС України відреагувало на нові «умови миру» від Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
28K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
7818
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
6835
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
6802
На Хмельниччині лунають вибухи
6459
ЄС схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Сьогодні, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua