Лубінець вимагає звільнити керівника Держгеонадр

За словами Лубінця, Опімах (на фото) відмовляється тривалий час виконувати рішення судів щодо поновлення на посаді звільненої співробітниці

Омбудсмен звернувся до голови українського уряду із вимогою ініціювати питання щодо звільнення з посади голови Держгеонадр

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету міністрів із вимогою ініціювати питання звільнення з посади голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха. Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як пояснив Лубінець, до нього звернулась громадянка, яку незаконно звільнили з роботи. Вона намагалась самостійно розв'язати це питання, втім «судова тяганина» тривала близько чотирьох років. Зрештою вона виграла справу щодо поновлення на посаді, але голова Держгеонадр не погоджувався з рішенням суду й відмовлявся приймати її на роботу. Через це проти останнього було відкрито кримінальне провадження.

Омбудсмен, зі свого боку, відкрив провадження й направив офіційне подання голові Держгеонадр, але останній проігнорував вимоги подання. Після цього було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Шевченківський суд визнав голову Держгеонадр винним та наклав стягнення у виді штрафу. Останній знову не погодився з рішенням суду й подав апеляційну скаргу. Суд залишив рішення без змін, втім жінку все одно не поновили на посаду.

«Як омбудсмен України, направив листи директору Державного бюро розслідувань та Генеральному прокурору щодо долучення подання уповноваженого та постанов судів до матеріалів кримінального провадження для їх врахування», – написав Лубінець.

Зокрема омбудсмен звернувся до голови українського уряду із вимогою ініціювати питання щодо звільнення з посади голови Держгеонадр.

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Як повідомлялося, реалізація закону про використання в Україні англійської мови як міжнародної не призведе до звільнення державних службовців, однак вони не зможуть зростати кар’єрно.

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