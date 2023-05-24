Прем’єр-міністр Грузії пояснив, чому не вводитиме санкції проти РФ

Прем’єр-міністр зазначив, що Грузія підтримує Україну, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що економіка країни впаде, якщо вона введе прямі санкції проти Росії. Про це політик заявив під час виступу на економічному форумі в Катарі.

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«Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо введемо санкції проти Росії», – сказав Гарібашвілі.

Прем’єр-міністр зазначив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде.

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«Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз лише за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?» – сказав Гарібашвілі.

За словами прем’єра, деякі українські політики дуже хотіли б, щоб у Грузії відкрився «другий фронт» проти Росії, але цього не станеться.

«Грузія невелика нація з населенням у чотири мільйони осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов'язок – захищати інтереси свого народу», – заявив Гарібашвілі.

Раніше прем’єр-міністр Грузії, яка відмовилась запроваджувати санкції проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України, заявив, що його країна робить все заради збереження миру.

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Нагадаємо, голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що пряме авіасполучення з Росією не порушує жодних санкцій. Про це політик сказав, коментуючи заяву представника Держдепу США про ризик санкцій проти Грузії за пряме авіасполучення з РФ.

До слова, Папуашвілі раніше заявляв, що Грузія нібито не може ввести санкції проти Росії, оскільки це створює «ризики війни та економічної кризи». За його словами, в умовах, коли Грузія не може отримати економічних гарантій і гарантій безпеки, «ніхто не може вимагати від нас ризикувати наших людей».