Делегація Південної Африки прибула до Москви для посилення співпраці

Південноафриканський уряд знову демонструє свою підтримку Росії, хоча ще вчора президент ПАР говорив про «мирний план» для України

Делегація Південної Африки, президент якої лише 16 травня заявив про «мирний план» для України, прибула до Москви, щоб обговорити посилення співпраці та боєготовності. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на опозиційну партію «Демократичний альянс».

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«Це ще раз демонструє нечутливість уряду АНК (Африканського національного конгресу) до нашої дипломатичної та торговельної дилеми. Цей візит є останнім у серії, коли південноафриканський уряд чітко й безсоромно демонструє свою підтримку Росії», – заявили представники партії.

Речник «Демократичного альянсу» з питань оборони Кобус Мараїс зазначив, що про візит під керівництвом командувача південноафриканської армії генерал-лейтенанта Лоуренса Мбати офіційно не оголошувалося. Опозиція вимагає від влади пояснень, чому в Москві перебуває делегація високого рівня з питань оборони, яка обговорює посилення співпраці та боєготовності.

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Як пише видання, посол України в ПАР Любов Абравітова у повідомленнях WhatsApp написала, що її тривожить прагнення Росії зробити вигляд, що Південна Африка на її боці, і ще більше тривожить, що ПАР не відкладає такі речі, як поїздка делегації до Москви.

Абравітова, посилаючись на заяву військових ПАР про те, що візит до Москви був спланований завчасно, сказала, що раніше укладені домовленості між Росією та ПАР «не можуть виправдати активізацію військових контактів із країною, яка порушує всі можливі норми міжнародного права та Статут ООН».

Нагадаємо, що президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що від імені країн Африки поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. І мовляв, вони погодилися прийняти місію африканських лідерів із мирною ініціативою. Також глава ПАР повідомив генсеку ООН про нібито мирний план для України.

До слова, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що ПАР постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року.

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Представники президента ПАР Сиріла Рамафоси висловили розчарування заявами США про передачу Росії зброї і охарактеризували такі заяви як «голослівні». Також ПАР викликала посла США після звинувачень у постачанні зброї Росії.