Україна відновила експорт зерна через Польщу, СБУ затримала ексрозвідника Червінського. Головне за 24 квітня

Україна відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня

«Укрзалізниця» відновила перевезення агропродукції через Польщу, Ракетний обстріл аеродрому «Канатове»: СБУ затримала ексрозвідника Червінського, Україна планувала атаку на Москву, США відмовили, Росія хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ. Ці та інші події 24 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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«Укрзалізниця» відновила перевезення агропродукції через Польщу

Україна відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня. Про це повідомили в службі «Укрзалізниці», передає «Інтерфакс-Україна».

Ракетний обстріл аеродрому «Канатове»: СБУ затримала ексрозвідника Червінського

Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині. Про це повідомляють джерела «Української правди» у правоохоронних органах.

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Україна планувала атаку на Москву, США відмовили

На річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретні доповіді Агентства національної безпеки США.

Удар по нафтобазі під Києвом. Місце злочину росіян рік по тому

Після звільнення Київщини від окупантів минув рік. Проте навколишнє середовище регіону і близько не оговталося від наслідків російської агресії. «Главком» переконався у цьому, відвідавши селище Калинівка Фастівського району Київської області, де у березні 2022 року п'ять діб горіла нафтобаза.

Міжнародний скандал із послом: Китай зробив нову заяву

Після скандальних висловів посла КНР Лу Шає у Франції, які обурили увесь цивілізований світ, Китай заявив, що поважає суверенний статус держав усіх колишніх радянських країн. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує агентство AFP.

Росія хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ

Російське військове керівництво все більше надає перевагу завершенню захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Нагадаємо, триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.