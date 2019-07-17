Клімкін про фішку Зеленського: Референдуми – це дуже небезпечна штука



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На результат референдуму впливає поточна ситуація, якісь емоційні речі, - Клімкін

Референдум небезпечний інструмент тому, що люди висловлюються не щодо питання, яке бачать перед собою - дипломат

Голова МЗС Павло Клімкін вважає, що спосіб вирішення гострих актуальних питань за допомогою референдумів, як пропонує президент Володимир Зеленський, «дуже небезпечна штука». Про це Клімкін сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами дипломата, його думку підтверджують «усі останні референдуми».

«Наприклад, якщо говорити про Brexit. Я вважав, що існує дуже велика імовірність, що британці проголосують за Brexit, але люди з оточення Девіда Кемерона казали, що ніколи не проголосують. Це за визначенням для них було неможливо. Були люди з оточення колишнього прем’єрміністра Італії Маттео Ренці, які просто сміялися, коли їм казали, що є реальний шанс програти референдум (референдум про парламентську реформу в Італії відбувся 4 грудня 2016 року, після якого голова Ради Міністрів Італії Маттео Ренці визнав свою поразку і пішов у відставку», - розповів міністр.

На думку Клімкіна, референдум - багато в чому небезпечний інструмент, тому що люди висловлюються не щодо питання, яке бачать перед собою. «На результат референдуму впливає поточна ситуація, якісь емоційні речі. Для чого існує механізм репрезентативної демократії? Для того, щоби збалансувати це, побудувати якусь систему», - говорить міністр.

Так, зокрема, у Швейцарії є інша політична культура, але там є інші інституції, інша ментальність. «А якщо говорити про нашу реальність, про що буде цей референдум? Як перемагати, як здаватися? Виникає питання: а чим допоможе цей референдум? Я великий фанат ідей прямої демократії, але насправді референдум - не завжди ефективний засіб прямої демократії», - вважає міністр.

Також Клімкін вказує на ще один можливий негативний аспект референдумів. «Уявіть собі, що в майбутньому проводиться референдум, я свідомо не кажу який. Його результат, умовно, 51% на 49%. В умовах європейської сталої демократії та європейської ментальності всі скажуть, що це буде результат, його приймуть. А що станеться у нас? У нас такий результат призведе до громадянського конфлікту», - впевнений Клімкін.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Богдан 21 травня заявив, що президент Володимир Зеленський хоче винести на референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Також 5 червня Зеленський заявив, що хоче винести на всеукраїнський референдум питання вступу України до НАТО.