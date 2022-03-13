Російські окупанти звинувачують Україну в обстрілі теплохода в Азовському морі

Росія шукає приводи для подальшої злочинної агресії в Україні

Головне слідче управління Слідчого комітету РФ порушило кримінальну справу у зв'язку з «обстрілом» російського теплохода «Сормівський-3064». Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Російські окупанти звинувачують начебто українських військовослужбовців, які ведуть бойові дії на південному сході країни, в тому, що в суботу вранці зробили постріли невиборчої дії по російському цивільному вантажному судну. На той момент воно знаходилося в Азовському морі, на 12 кілометрів на північ від села Шабельське Щербинівського району Краснодарського краю. Теплохід прямував із Греції до Таганрогу.

Окупанти заявляють, що начебто снаряд потрапив до каюти старшого помічника капітана, сталося загоряння. Екіпаж локалізував пожежу, і судно залишило зону поразки.

«Наразі слідством встановлюються всі обставини події та особи з числа українських військовослужбовців, причетних до цього нападу», – повідомляє СК.

Йдеться начебто про теплохід «Сормівський-3064» із портом приписки у Петербурзі. Судно належить судноплавній компанії «Волзьке пароплавство». На борту було начебто 11 росіян. Вони впоралися з вогнем і не постраждали.

Видання «Думская» 1 березня повідомляло, що великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузанівського пляжу, попередньо відпрацювавши у затоці системами залпового вогню.

Проте на березі українські захисники готувалися дати рішучу відсіч противнику. В останній момент росіяни вийшли на зв’язок та попросили дати їм можливість залишити затоку.

«Відбувся справжнісінький бунт: російські морпіхи відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя Одеси», – повідомили журналісти.

10 березня ми повідомляли, що кораблі російського флоту відійшли від Одеси назад у Крим.