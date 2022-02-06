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    Найбільша кібератака в історії України. Держспецзв’язку просить сотні мільйонів

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    Кібербезпека&nbsp;&ndash; це дорого - Найбільша кібератака в історії України. Держспецзв’язку просить сотні мільйонів
    Кібербезпека – це дорого
    фото з відкритих джерел

    Один з керівників Держспецзв’язку назвав головні вимоги для покращення кіберзахисту в Україні

    Аби ефективно реагувати на кібератаки, Україні потрібне сучасне ліцензійне програмне забезпечення з усіма необхідними оновленнями. Це – сотні мільйонів гривень, які належить виділити з бюджету. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій.

    За словами експерта, наша країна потребує від Європейського Союзу допомоги у закупівлі програмних і апаратних платформ. Зокрема, сенсорів, спеціалізованого програмного забезпечення, ліцензійної підтримки тощо.

    «Є два шляхи допомоги. Перший – це фінансування для купівлі програм і пролонгації ліцензій за рахунок державного бюджету, а також за рахунок матеріально-технічної допомоги від наших партнерів. Другий – надання Україні доступу до відповідних технологій. Наприклад, кіберполігонів, розгорнутих в інших країнах, щоби наші фахівці проходили тренування на них», – пояснив Олександр Потій.

    Фахівець розповів, що до деяких полігонів нам доступ уже надали. Наприклад, у квітні 2022 року відбудуться багатонаціональні навчання НАТО з питань кібербезпеки Locked Shields 2022. Ці навчання проводяться щорічно на базі Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, у Талліні (CCDCOE).

    «Над залученням до інших полігонів продовжуємо працювати. Ми пояснюємо колегам, що ми надійні партнери. Як приклад позитивної співпраці – запрошення наших фахівців на кібернавчання у Європі й Африці від американських колег, аби наші взяли участь у навчанні в складі єдиної команди з американцями. Представники Збройних сил України звернулися до Держспецзв’язку з пропозицією також долучитися до цих навчань», – сказав Олександр Потій.

    Раніше Держспецзв’язку підбила підсумки втрат найбільшої кібератаки в історії України.

    Також один із керівників Держспецзв’язку прокоментував останню атаку хакерів та розповів, що у кіберзахисті України є слабкі місця.

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    Теги: СБУ НАТО РНБО кібератака фінансування навчання Вашингтон населення вірус Василь Задворний Олександр Потій
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    Найбільша кібератака в історії України. Держспецзв’язку просить сотні мільйонів