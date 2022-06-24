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    Події в Україні

    Окупанти били з артилерії по Сумщині

    На щастя, ніхто не постраждав - Окупанти били з артилерії по Сумщині
    На щастя, ніхто не постраждав
    фото з відкритих джерел

    Рашисти обстрілювали регіон із реактивних систем залпового вогню

    Російські війська 24 червня двічі обстріляли з артилерії Хотінську громаду в Сумській області. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Близько 18:00 росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду з артилерії. Чотири приходи з САУ і приблизно 10 з реактивних систем залпового вогню. Постраждалих і руйнувань немає», – зазначив він.

    Нагадаємо, вчора протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів. Одне із сіл Юнаківської громади росіяни обстріляли з «Градів». Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.

    Також скидали вибухівку з безпілотників.

    Крім того, російські війська обстріляли Сумщину фосфорними снарядами (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти били з артилерії по Сумщині