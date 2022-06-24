Окупанти били з артилерії по Сумщині

На щастя, ніхто не постраждав

Рашисти обстрілювали регіон із реактивних систем залпового вогню

Російські війська 24 червня двічі обстріляли з артилерії Хотінську громаду в Сумській області. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Близько 18:00 росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду з артилерії. Чотири приходи з САУ і приблизно 10 з реактивних систем залпового вогню. Постраждалих і руйнувань немає», – зазначив він.

Нагадаємо, вчора протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів. Одне із сіл Юнаківської громади росіяни обстріляли з «Градів». Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.

Також скидали вибухівку з безпілотників.

Крім того, російські війська обстріляли Сумщину фосфорними снарядами (відео).

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