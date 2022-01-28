Життя обірвалось у 20 років: що відомо про загиблих солдатів у Дніпрі

На сторінках у соцмережах загиблі від пострілів нацгвардійці писали, як пишаються службою

Серед загиблих під час стрілянини на «Південмаші» був старший солдат – 21-річний Леонід Черник. Також від автоматних куль загинув і 21-річний молодший сержант Олександр Драган.

ЗМІ розповіли про військових, життя яких обірвались на «Південмаші».

Олександр Драган – родом з Березиного, що на Одещині. Там зараз і живуть батьки загиблого нацгвардійця. Сім'я у хлопця – проста: мати – кухар у дитсадку, а батько працює у селі. У загиблого є дві старші сестри, одна з яких теж військовослужбовиця.

«Сашко ріс спокійним хлопцем. Як усі хлопчаки, грав у футбол, бігали тут, але жодних поганих вчинків за ним не було помічено», – сказала одна з місцевих мешканок.

Односельці згадують, що хлопець вчився на автослюсаря, згодом закінчив морське училище. В армію Олександр пішов служити за контрактом, хлопець дуже полюбляв спорт.

Олександр ДраганМолодший сержант Олександр Драган / Фото з інстаграму Олександра Драгана

Артем Левківський із міста Олешки Херсонської області. До призову жив у Каховці. Нещодавно відзначив 22 день народження. Був помічником начальника варти.

Його земляку з Каховки Леоніду Чернику було лише 20. Він був наймолодшим серед загиблих.

Леонід Черник проходив строкову службу. До того, як потрапити в Нацгвардію, хлопець закінчив професійно-технічне училище. Його згадують, як простого та веселого парубка.

«І під час навчання, і після нього він постійно працював у полях. Допомагав своїй сім'ї, ніколи не відмовляв у допомозі іншим. У нього залишилися мама, тато й молодша сестра», – розповіли знайомі Леоніда.

фото: Леонід Черник, соцмережі

Керівнику варти Олександру Буганову було 35. Пройшов АТО, 70 днів був у полоні. У вільний від служби час він захоплювався мотоциклами. Свої мотодосягнення викладав у соцмережі. Торік підкорив Говерлу. Разом із дружиною виховував двох маленьких донечок.

35-річна Віра Лебенець працювала на прохідній заводу тринадцять років. Дістала кулю, бо відмовилася відчинити стрільцю двері. У жінки залишилась 11-річна дитина, яку вона самостійно виховувала.

П'ятеро поранених: четверо чоловіків і 22-річна дівчина – зараз у лікарнях Дніпра. Один військовослужбовець у міській лікарні №16. Четверо - в обласній імені Мечникова. За їхні життя зараз боряться медики.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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