Трамп відреагував на госпіталізацію Навального



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Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що США стежать за ситуацією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім спостерігає за розвитком ситуації навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми стежимо за цим, і мені повідомлять про це», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Франція готова надати Навальному медичну допомогу і притулок.

Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.