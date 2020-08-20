Макрон: Франція готова надати Навальному медичну допомогу і притулок



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Еммануель Макрон: Ми надзвичайно занепокоєні і розчаровані ситуацією із Олексієм Навальним

Президент Франції відзначив, що ситуація із Навальним повинна бути належно розслідувана

Франція занепокоєна ситуацією з російським опозиціонером Олексієм Навальним та готова надати йому та його родині усіляку допомогу, зокрема медичну та притулок.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, пише France Info.

«Ми надзвичайно занепокоєні і розчаровані ситуацією із Олексієм Навальним і готові підтримати його та його родину і близьких, надати всебічну допомогу, включаючи медичну, а також притулок», – заявив Макрон.

Він додав, що обговорив це питання з Меркель та відзначив, що ситуація із Навальним повинна бути належно розслідувана.

Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.