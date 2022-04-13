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    Одещина: ситуація станом на 13 квітня

    На Одещині ворог активізував повітряну розвідку - Одещина: ситуація станом на 13 квітня
    На Одещині ворог активізував повітряну розвідку
    фото з відкритих джерел

    У регіоні залишається висока імовірність нанесення ракетних ударів

    Ніч на 13 квітня у Одесі минула без обстрілів. Утім, окупанти намагаються вести повітряну розвідку, яку ЗСУ успішно блокує. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмм.

    «Ніч в Одесі та Одеському регіоні минула спокійно, обстрілів не було. Хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Але наші сили оборони, спрямовані на виконання відповідних бойових завдань, діють ефективно», – сказав він.

    За словами Братчука, залишається висока імовірність нанесення ракетних ударів.

    Нагадаємо, 12 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у місті Чуднів на Житомирщині. Також ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Одещина: ситуація станом на 13 квітня