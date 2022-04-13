Одещина: ситуація станом на 13 квітня

У регіоні залишається висока імовірність нанесення ракетних ударів

Ніч на 13 квітня у Одесі минула без обстрілів. Утім, окупанти намагаються вести повітряну розвідку, яку ЗСУ успішно блокує. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмм.

«Ніч в Одесі та Одеському регіоні минула спокійно, обстрілів не було. Хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Але наші сили оборони, спрямовані на виконання відповідних бойових завдань, діють ефективно», – сказав він.

За словами Братчука, залишається висока імовірність нанесення ракетних ударів.

Нагадаємо, 12 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у місті Чуднів на Житомирщині. Також ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.