Одещина: ситуація станом на 13 квітня
У регіоні залишається висока імовірність нанесення ракетних ударів
Ніч на 13 квітня у Одесі минула без обстрілів. Утім, окупанти намагаються вести повітряну розвідку, яку ЗСУ успішно блокує. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмм.
«Ніч в Одесі та Одеському регіоні минула спокійно, обстрілів не було. Хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Але наші сили оборони, спрямовані на виконання відповідних бойових завдань, діють ефективно», – сказав він.
За словами Братчука, залишається висока імовірність нанесення ракетних ударів.
Нагадаємо, 12 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у місті Чуднів на Житомирщині. Також ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.