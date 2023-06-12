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ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
ЗСУ просунулись на Запорізькому та Донецькому напрямках
фото з відкритих джерел

11 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної

Збройні сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулись на Запорізькому та Донецькому напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

11 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ російських військ поблизу Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Російський військовий блогер заявив, що російські війська ведуть важкі бої поблизу населеного пункту.

Російські «воєнкори» стверджували, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Веселого (30 км на південь від Кремінної). Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська обстріляли українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Мовчанового Харківської області (11 км на північний схід від Куп’янська) та Торського Донецької області (14 км на захід від Кремінної).

Українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута 11 червня. Російські військові блогери стверджували, що українські сили атакували поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), і що підрозділи російського спецназу намагаються відкинути українські сили з позицій поблизу Кліщіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російську наземну атаку поблизу Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки) станом на 11 червня.

Російське джерело стверджувало, що 10 червня українські війська здійснили контратаки поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалу наземну атаку поблизу Сіверного 11 червня.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На опублікованих 11 червня кадрах видно, що російський 10-й танковий полк (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) продовжує діяти поблизу Авдіївки.

Українські сили здійснили наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів станом на 11 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, показують, що українські сили звільнили Нескучне (безпосередньо на південь від Великої Новосілки) і Благодатне (5 км на південь від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер заявив, що українські війська звільнили Нескучне та Благодатне без бою, а особовий склад оперативно-бойового тактичного з’єднання «Каскад» (формування так званої «ДНР») відступив, щоб уникнути оточення.

Російські «воєнкори» стверджували, що російські війська відступили зі Сторожевого (3 км на південь від Великої Новосілки), а українські сили просунулися далі до північної околиці Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські військові блогери також стверджували, що українські сили зайняли позиції в Левадному (18 км на південний захід від Великої Новосілки) і просунулися в районі Новодарівки (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Інші російські «воєнкори» стверджували, що в Лобковому, яке знаходиться в «сірій зоні», тривають бої. 

Російські військові блогери заявили, що сильний дощ на фронті в Запорізькій області може завадити українським операціям. Один з них стверджував, що важкі західні танки та бронемашини, а також радянські танки Т-72 потраплять у багнюку від дощу, що полегшить російським військам націлювання на українські комплекти.

Інший «воєнкор» стверджував, що українські сили навряд чи просунуться після сильних дощів, що дасть час (один військовий блогер припустив близько 48 годин) для російських військ, щоб перекинути резерви в райони бойових дій.

Російські джерела стверджували, що на оріхівському напрямку діє добровольчий батальйон «БАРС-3» (входить до складу добровольчої ударної бригади «Царські вовки»). На заході Запорізької області разом із 429-м мотострілецьким полком діють північноосетинські добровольчі батальйони «Шторм Осетія» та «Аланія». Підрозділи 71-го гвардійського мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія), ймовірно, також діють поблизу Роботиного (13 км на південь від Орхова).

Теги: армія військові Донецьк Авдіївка наступ

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