Президент Сербії здивував новими заявами щодо України
Александар Вучич прогнозує пришвидшений вступ України в ЄС вже у червні 2023 року
Членство України в Європейському союзі може відбутися за прискореною процедурою через війну. Поворотний момент очікується у черні 2023 року. Про це президент Сербії Александар Вучич заявив в інтерв'ю Pink TV.
За словами президента Сербії, «великий поворот України на європейський шлях» може відбутися вже у червні 2023 року. Він сподівається, що будуть прийняті рішення про терміновий початок переговорів і вступ України до ЄС, оскільки починається конкурс на главу НАТО.
Також Вучич зазначив, що США створюють блок, до якого увійдуть Польща, країни Балтії та Україна – країни, які більші за Німеччину і Францію.
«Очевидно, що вони стануть найпотужнішими в Європі та під прямим керівництвом США», – пояснив сербський лідер.
Він висловив думку, що Україні буде «нелегко, точніше майже неможливо» перемогти Росію у військовому сенсі, тому Київ «розраховує набрати великий імпульс на своєму європейському шляху».
Окрім цього, Вучич нагадав, що здогадувався про «складний час» для Європи після зустрічі з Путіним у Сочі.
«Не тому, що Путін мені щось сказав, я просто розумів, що станеться в Україні. Він мені цього не сказав. Тоді він і трьох хвилин не говорив про Україну. Тоді я зрозумів, що рішення ухвалене», – пояснив він.
Раніше Александар Вучич засудив рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. За його словами, Захід показав, що піде до кінця і що його не дуже турбує можлива ескалація конфлікту. Вучич вважає, що обидві сторони гратимуть за принципом «все або нічого», тобто підуть до кінця, і що наслідки у світі будуть набагато складнішими для всіх.
Нагадаємо, що нещодавно президент Сербії зробив дивну заяву щодо ордера на арешт Путіна.
До слова, посольство РФ у Сербії стало притулком для висланих із Європи російських шпигунів.
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