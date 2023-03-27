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Протести в Ізраїлі та завершення навчання українських танкістів у Британії: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Протести в Ізраїлі та завершення навчання українських танкістів у Британії: головне за ніч
Протест у Тель-Авіві
Фото: Associated Press

Тисячі людей в ізраїльській столиці вийшли на вулиці через суперечливу судову реформу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галланта через критику судової реформи. Унаслідок цього тисячі людей вийшли на протести, однак під ранок поліція розігнала мітингувальників водометами. Водночас українські військові завершили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії. Тим часом ООН заявила, що обшуки у храмах Української православної церкви Московського патріархату можуть мати дискримінаційний характер. «Главком» зібрав ці та інші новини в добірку, щоб ви були в курсі головних подій ночі проти 27 березня.

Масові протести в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю, 26 березня, відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди з судовою реформою. Це потягнуло за собою масові протести.

Тисячі демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон у столиці Тель-Авіві і розпалили багаття на трасі, а згодом прорвалися до резиденції глави уряду в Єрусалимі. За оцінками ЗМІ, на акціях зібралося приблизно 58 тисяч осіб, а експерти заявляли про 200 тисяч учасників.

Згодом з'явилося повідомлення ЗМІ, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер партії ШАС Ар'є Дері під тиском протестів виступають за припинення просування закону про судову реформу.

Під ранок поліціянти розігнали мітингувальників водометами.

Завершилися навчання на Challenger 2

Українські екіпажі завершили навчання на британських танках Challenger 2 у Великій Британії та повертаються до України.

Бійці пройшли підготовку, яка охоплювала інструкції щодо командування, водіння та спільної роботи екіпажу на танках Challenger 2, а також ефективного визначення та ураження цілей, повідомило Міноборони Британії.

Заява ООН щодо обшуків в УПЦ МП

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) стурбоване, що обшуки правоохоронців у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату можуть мати дискримінаційний характер.

У доповіді згадується, що Служба безпеки України провела обшуки в монастирях, офісах, навчальних закладах та іншій власності УПЦ МП в українських регіонах. Як зазначила ООН, у деяких випадках співробітники СБУ допитували священнослужителів із використанням поліграфа.

Виступ Зеленського перед парламентом Австрії

У четвер, 30 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед нижньою палатою парламенту Австрії – Національною радою. 

Планується, що після виступу президента України, Нацрада на пленарному засіданні розгляне питання щодо надання українським переселенцям необмеженого доступу до ринку праці Австрії.

Встановлення особи ексберкутівця, що знущався над українськими дітьми

Журналісти The Insider встановили, що ексспівробітник «Беркуту» Валерій Астахов, який у рядах силовиків брав участь у подіях на Майдані у 2013-2014 роках, вчиняв насилля над незаконно депортованими до тимчасово окупованого Криму українськими дітьми. Він залякував та бив дітей, насильно вивезених до російських так званих виховних таборів.

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Теги: міністр військові Володимир Зеленський навчання президент поліція Беньямін Нетаньягу Ізраїль протест

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