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Крадіжка культурних цінностей. Мінкульт пояснив, як і коли вдасться покарати Росію

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Крадіжка культурних цінностей. Мінкульт пояснив, як і коли вдасться покарати Росію
фото з відкритих джерел

Про точну кількість переміщених предметів мистецтва стане відомо пізніше

Визначення точної кількості вкраденого Росією є складним і тривалим процесом. Про це повідомила заступниця міністра культури Катерина Чуєва під час пресконференції в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Станом на зараз тривають роботи з уточнення цифр, принаймні в тих місцях, які для нас доступні внаслідок деокупації. Області проводять цю роботу почасти самостійно, почасти за участю МКІП. Сьогодні ми говоримо про десятки тисяч переміщених предметів, якщо говорити тільки про державну частину музейного фонду. Я зараз не можу назвати цифру по архівах, це окрема категорія», – заявила Чуєва.

Пошкоджені пам'ятки на Донеччині
Пошкоджені пам'ятки на Донеччині
фото: espreso.tv

За словами заступниці міністра культури, росіяни вивозили не лише культурні цінності, а і документацію. «Якщо більшість документації існувала в паперовому вигляді, то зараз, коли вона втрачена, потрібно звіряти кілька джерел... Це дуже кропітка робота і вона займає час, бо колекції великі», – додала Катерина Чуєва.

Державна посадовиця додала, що зараз важко сказати, наскільки швидко будуть повернені викрадені росіянами культурні цінності України. Вона наголосила, що за відсутності добровільного акта повернення, судові розгляди можуть тривати дуже довго, навіть якщо є інформація про точне місцеперебування пам’ятки. «Ми говоримо про роки. Будемо сподіватися, що не про десятиліття», – зазначила Чуєва.  

Нагадаємо, що влітку міжнародні вчені та експерти заявили про цілеспрямоване вивезення росіянами культурних цінностей з України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок повномасштабного вторгнення понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури були пошкоджені росіянами. 

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Теги: війна росія викрадення культура

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