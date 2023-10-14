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ЦАХАЛ ліквідував одного з керівників атаки бойовиків на Ізраїль

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЦАХАЛ ліквідував одного з керівників атаки бойовиків на Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю знищує терористів
фото з відкритих джерел

Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по оперативному штабу ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує завдавати ударів по терористичних об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Ліквідовані десятки бойовиків терористів «Нухба», а також Мерад Абу Мерад, який очолював повітряну систему ХАМАС у місті Газа і відповідальний за керівництво терористами під час нападу 7 жовтня. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

«Минулої ночі винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Серед них десятки об’єктів терористичного руху ХАМАС, а також бойовики «Нухба», які були на плацдармі в секторі Гази. Терористи «Нухба» були однією з провідних сил, які очолили проникнення в Ізраїль минулої суботи», – йдеться в повідомленні.

Крім того, винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації. «Під час удару винищувачі ЦАХАЛу вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАС у місті Газа і відповідальний за керівництво терористами під час різанини в суботу», – інформує ЦАХАЛ.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.

Теги: Ізраїль армія війна тероризм ХАМАС

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