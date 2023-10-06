«Великий російський наступ». Військовий експерт оцінив шанси путінських військ

Росія спробує здійснити атакувальні дії, але вони матимуть обмежений характер з огляду на кілька факторів

Говорити про те, що зараз Росія може провести широкомасштабний контрнаступ, – достатньо перебільшене тлумачення, адже ворог не має достатньо оперативних чи стратегічних резервів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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За словами Згурця, Російська Федерація безуспішно проводила широкомасштабний контрнаступ на кількох напрямках, починаючи з весни цього року.

«Зараз ми маємо ситуацію, коли на двох напрямках фронту – Бахмутському та Токмацькому – українська сторона проводить наступальні дії, а на двох інших ділянках – оборонні. Говорити про те, що зараз Росія може провести широкомасштабний контрнаступ, – достатньо перебільшене тлумачення. З огляду на перекидання всіх живих резервів на Південний фронт і в зону Бахмута, важко говорити про те, що у ворога є достатні оперативні чи стратегічні резерви, які дозволяють діяти на інших напрямках за єдиним виключенням. Це – напрямок Куп’янськ–Сватове–Кремінна, куди після певної ротації зайшла 25 армія, відбувається додаткове посилення цього напрямку і підготовка до наступальних дій», – наголосив експерт.

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Згурець вважає, що Росія спробує здійснити атакувальні дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку, які матимуть обмежений характер з огляду на складність місцевості і наближення осіннього періоду.

«Власне, попередні їхні спроби дій на Куп’янсько-Лиманському напрямку в принципі успіху не мали, і якихось інших чинників, які вказують на те, що зараз дії росіян на цьому напрямку будуть успішнішими. Зараз основні зусилля противника сконцентровані насамперед на утриманні наших наступальних дій на Запорізькому фронті і на Бахмутському напрямку. Тому на цьому тлі накопичення сил на наступальні дії видається певним перебільшенням.

Але навіть у разі певної успішності противника на цій ділянці фронту – тобто витіснення частини наших військ з тих ліній оборони, які вони там займають, і спроби витіснення української армії на правий берег річки Оскіл, це не вплине на характер ані нашої наступальної операції, ані російської наступальної операції», – пояснив експерт.

Директор Defense Express наголошує, що за півтора-два місяці динаміка на Запорізькому фронті визначатиметься темпами використання резервів з обох сторін.

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«І це найбільш втаємничене питання з українського боку. Щодо резервів противника ми бачимо, що всі наявні там оперативні резерви з багатьох ділянок були перекинуті на південь. Дві армії, які формувалися як стратегічний резерв – 25-та та 17-та, вже частково пішли в дію. Тож в окупантів є певна потреба знову провести цикл для накопичення резервів. Вони це можуть робити за рахунок призовників, які звільняються з першого року служби, і значна частина яких піде контрактниками до комплектування нових формувань.

В будь-якому разі зараз Росія проводить насамперед оборонну операцію, для якої сил та засобів без активної мобілізації у неї вистачає. Принаймні, так вони вважають. Тому думаю, що їм нема сенсу втягуватися в те, аби розподіляти свої сили ще для проведення якоїсь суттєвої наступальної операції», – наголосив Згурець.

Зазначимо, Z-пабліки та пропагандисти тим часом готують свою аудиторію вже до «великого російського наступу» імені голови Генштабу РФ Валерія Герасимова. Він нібито запланований на осінь-зиму, коли Україна буде особливо вразливою, і під чобіт агресора можуть потрапити не тільки досі неконтрольовані ним «нові території РФ», а й Одеса, Миколаїв, Харків та інші міста, куди намагається дотягнутися «руський мир». А за даними видання Newsweek, оприлюдненими ще у серпні, російські війська готують кульмінацію наступу, що розпочнеться восени, на весну.

Нагадаємо, зміна погоди та прихід осінніх холодів вплине на перебіг бойових дій на фронті, українські воїни активно готуються.

Зокрема, військовий експерт, історик Михайло Жирохов вважає, що росіяни найімовірніше найближчим часом наступатимуть на Куп’янськ, Слов’янськ та Краматорськ.

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До слова, триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах, внаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.