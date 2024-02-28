Розвідка повідомила про результати з’їзду «депутатів» Придністров’я для РФ

Представник ГУР Юсов: «Сьогодні, враховуючи ситуацію в «ПМР», нічого не сталося»

Прохання «депутатів» Придністров’я до Росії про захист від Молдови не було тим результатом, на який чекала країна-агресорка. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в коментарі «РБК».

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Юсов нагадав, що чутки про прохання так званої «Придністровської Молдавської Республіки» («ПМР») до Росії щодо приєднання не підтвердилися, як про це раніше заявляли в ГУР.

«Сьогодні, враховуючи ситуацію в «ПМР», нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги і політичні, і інформаційні – зазнали поразки», – наголосив він.

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Представник ГУР зазначив, що активна кампанія дезінформації щодо планів Придністров'я просити російського диктатора Володимира Путіна про приєднання до РФ свідчить про те, що «була зацікавлена сторона». «Коли ми говоримо про Молдову та Україну, то зрозуміло, хто ця сторона», – додав він.

Андрій Юсов також зазначив, що «депутати» Придністров'я звернулися і до європейських інститутів. Це було зроблено «у багатовекторному стилі», і, за словами Юсова, така дія сама по собі є «красномовним фактом».

Нагадаємо, уряд Молдови вважає, що з’їзд придністровських «депутатів» та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Речник уряду країни Даніел Воде назвав з’їзд у Тирасполі суто пропагандистською подією, «прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки».

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, фактичне керівництво Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови».

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Перед з’їздом лунали побоювання, що «депутати» можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. Цей з’їзд є сьомим подібним заходом, попередній перед ним проходив ще у 2006 році. Тоді «депутати» вирішили проводити референдум за приєднання до Росії.

Після нього придністровський «центрвиборчком» оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження "незалежності", доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих «результатів».