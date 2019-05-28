31 травня в одеських школах пролунає останній дзвоник



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Загальноосвітні заклади Одеси готуються до закінчення навчального року та проведення державних підсумкових атестацій у 9-х та 11-х класах

У більшості одеських шкіл за рішенням педагогічних колективів свято «Останній дзвоник», , відбудеться 31 травня 2019 року. Про це повідомила вчора, 27 травня, на апаратній нараді в одеській мерії директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Лише в одному закладі - Одеському військовому ліцеї - останній дзвінок уже пролунав 25 травня.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації (ДПА) випускників початкової, основної і старшої школи.

Так, державна підсумкова атестація у четвертих класах відбулася з 13 по 22 травня 2019 року, її складали 11 160 учнів.

ДПА у 9-х класах для 8583 учнів пройде з 3 по 10 червня 2019 року з таких предметів: українська мова, математика та третій предмет – на вибір із затвердженого Міносвіти переліку.

ДПА для учнів 11-х класів проходитиме у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 3-х предметів: українська мова, математика або історія України та предмет на вибір учня. Тести складатимуть 4 504 випускників.

Цьогоріч ЗНО триватиме з 21 травня по 13 червня. З 14 по 25 червня оголошуються результати. З 26 по 12 липня проводитиметься додаткова сесія для тих, хто не складав ЗНО з поважних причин. Загалом ЗНО проводитиметься з 11 предметів.

Передбачається, що кількість випускників 9-х класів, які продовжать навчання в професійних (професійно-технічних) закладах освіти, та випускників 11-х класів у 2018/2019 н.р. складе 7 500 учнів, що приблизно на 4 000 менше, ніж кількість майбутніх першокласників (близько 11,5 тис).

У 2018/2019 н.р. у закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси (згідно зі статистичними даними станом на 05.09.2018 р.) навчаються близько 100 тис. учнів.

Також у закладах загальної середньої освіти створені та функціонують понад 80 класів з інклюзивною формою навчання, у яких освітніми послугами охоплено 138 дітей з особливими освітніми потребами.