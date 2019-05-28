В Одесі затримали чоловіка, який здійснив напад на журналістку



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Правоохоронці викрили підозрюваного у скоєнні неправомірних дій

32-річному одеситові оголосили про підозру у перешкоджанні професійній діяльності журналістки. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«На початку травня поточного року чоловік, мотивуючись власною неприязню до місцевої представниці громадської організації та журналістки, яка робила відеозйомку на території «Літнього театру», вилив на неї відро з рідиною, заливши й відеокамеру», - нагадали поліцейські.

Співробітники Приморського відділу поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили місце знаходження правопорушника та затримали його.

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в одеській колонії під час заворушень постраждали співробітники пенітенціарної служби. Також ув'язнені спалили пожежну машина та бібліотеку.