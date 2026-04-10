ЄСПЛ взяв до розгляду справу Коломойського про громадянство, – адвокат

Тепер слово за Європейським судом з прав людини

Адвокат Олександр Лисак повідомив, що 9 квітня 2026 року Європейський суд з прав людини офіційно прийняв до розгляду заяву Ігоря Коломойського № 2652/26. Йдеться про незаконне визнання Коломойського таким, що втратив українське громадянство.

У липні 2022 року Указом Президента України № 502/2022 Коломойського визнали таким, що втратив громадянство України. Причина – громадянство Держави Ізраїль, яке він отримав ще у 1995 році. Тоді в українському законодавстві не було жодної заборони на подвійне громадянство. Норму, яка це забороняє, внесли тільки у 1997 році, тобто після того, як Коломойський отримав громадянство Ізраїлю.

Коломойський оскаржив Указ Президента України № 502/2022 у частині визнання його таким, що втратив громадянство України до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Однак національні суди йому відмовили.

Справа дійшла до Великої Палати Верховного Суду, яка у вересні 2025 року поставила остаточну крапку на національному рівні – Указ Президента України залишили чинним.

Але цікаво інше. Навіть у Великій Палаті Верховного Суду не було повної згоди. Двоє суддів, Микола Мазур та Олег Кривенда, оприлюднили окрему думку, де прямо зазначили, що застосовувати нові норми закону до подій 1995 року неправильно. На їхню думку, таке ретроспективне покарання порушує базові конституційні принципи.

Тепер слово за Європейським судом з прав людини. Прийнявши заяву до розгляду, ЄСПЛ фактично визнав, що скарга Коломойського обґрунтована і порушення, на які він посилається, заслуговують на повноцінний розгляд у Страсбурзі.

Для самого Коломойського це, звісно, особиста історія, але справа виходить далеко за її межі. Якщо ЄСПЛ стане на бік заявника, рішення може захистити не лише його, а й сотні, а то й тисячі інших українців, хто має іноземне громадянство, отримане ще до змін у законодавстві.

Особливо символічно все це виглядає зараз, коли з січня 2026 року в Україні вже набрав чинності про множинне громадянство. Те, за що раніше могли забрати громадянство України, тепер офіційно дозволено.