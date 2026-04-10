ЄСПЛ взяв до розгляду справу Коломойського про громадянство, – адвокат

Адвокат Олександр Лисак повідомив, що 9 квітня 2026 року Європейський суд з прав людини офіційно прийняв до розгляду заяву Ігоря Коломойського № 2652/26. Йдеться про незаконне визнання Коломойського таким, що втратив українське громадянство.

У липні 2022 року Указом Президента України № 502/2022 Коломойського визнали таким, що втратив громадянство України. Причина – громадянство Держави Ізраїль, яке він отримав ще у 1995 році. Тоді в українському законодавстві не було жодної заборони на подвійне громадянство. Норму, яка це забороняє, внесли тільки у 1997 році, тобто після того, як Коломойський отримав громадянство Ізраїлю.

Коломойський оскаржив Указ Президента України № 502/2022 у частині визнання його таким, що втратив громадянство України до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Однак національні суди йому відмовили.

Справа дійшла до Великої Палати Верховного Суду, яка у вересні 2025 року поставила остаточну крапку на національному рівні – Указ Президента України залишили чинним.

Але цікаво інше. Навіть у Великій Палаті Верховного Суду не було повної згоди. Двоє суддів, Микола Мазур та Олег Кривенда, оприлюднили окрему думку, де прямо зазначили, що застосовувати нові норми закону до подій 1995 року неправильно. На їхню думку, таке ретроспективне покарання порушує базові конституційні принципи.

Тепер слово за Європейським судом з прав людини. Прийнявши заяву до розгляду, ЄСПЛ фактично визнав, що скарга Коломойського обґрунтована і порушення, на які він посилається, заслуговують на повноцінний розгляд у Страсбурзі.

Для самого Коломойського це, звісно, особиста історія, але справа виходить далеко за її межі. Якщо ЄСПЛ стане на бік заявника, рішення може захистити не лише його, а й сотні, а то й тисячі інших українців, хто має іноземне громадянство, отримане ще до змін у законодавстві.

Особливо символічно все це виглядає зараз, коли з січня 2026 року в Україні вже набрав чинності про множинне громадянство. Те, за що раніше могли забрати громадянство України, тепер офіційно дозволено.

Читайте також:

Читайте також

Дим над Тегераном після ударів США та Ізраїлю 28 лютого
Ізраїль очікує схвалення США для ударів по іранських об’єктах – Reuters
5 квiтня, 00:40
Грінберг є одним з найкращих молодих гольфістів світу
Найкращий гольфіст України змінив громадянство: яку країну представлятиме Грінберг
3 квiтня, 18:37
За 30 метрів від посольства України впали уламки ракети Ірану
Ракетні уламки впали біля посольства України в Ізраїлі (фото)
31 березня, 14:54
Богданов підкреслив, що залишається чинним військовим і після висвячення повернеться на фронт
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
21 березня, 15:15
Євген Корнійчук був призначеним послом України в Ізраїлі у 2020 році
«Паніки немає». Посол розповів, скільки українців хочуть залишити Ізраїль через війну
20 березня, 05:43
Ізраїль увійшов у нинішню війну з Іраном вже з обмеженими запасами перехоплювачів
ЗМІ: В Ізраїля закінчуються перехоплювачі балістики
15 березня, 10:25
Ізраїль знищив ядерний об’єкт Ірану поблизу Тегерана
Ізраїль заявив про удар по секретному ядерному об’єкту Ірану
12 березня, 15:49
Вашингтон попросив Ізраїль змінити цілі ударів по Ірану
США попросили Ізраїль припинити атакувати ключову інфраструктуру Ірану
10 березня, 21:37
Трамп натякнув на швидке завершення війни, Нетаньягу – на її продовження
США та Ізраїль розійшлися у планах завершення війни з Іраном
10 березня, 19:49

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
