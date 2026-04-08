Напад на суддю в Дніпрі: підозрюваних взято під варту

Наталія Порощук
Підозрюваними є чоловіки віком від 33 до 36 років
фото: Нацполіція

У Дніпрі чоловіки у балаклавах напали на суддю біля під’їзду її будинку

Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним, причетним до нападу на суддю у Дніпрі – тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«За клопотанням прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у нападі на суддю районного суду – тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Також у ході слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено ще одного причетного до вказаного злочину та повідомлено про підозру за аналогічними статтями КК України», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловіки у балаклавах, які приїхали на авто без номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку. Нападники вдарили жінку по голові, застосували перцевий балончик і намагалися силоміць посадити в машину. Під час інциденту постраждав і чоловік судді, який завадив викраденню дружини.

Рада суддів України ініціюватиме обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та членів їхніх сімей, перегляду обсягу відкритих даних про суддів у державних реєстрах, а також запровадження додаткових механізмів захисту персональних даних суддів.

Згодом у Дніпропетровській області під час поліцейської спецоперації було затримано підозрюваних у нападі на суддю, який стався 13 березня. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.

