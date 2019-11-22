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    Аеропорт Одеси не працює: скасовано усі рейси

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    Пошкоджений турецький літак з ночі лежить на смузі в Одеському аеропорту&nbsp; - Аеропорт Одеси не працює: скасовано усі рейси
    Пошкоджений турецький літак з ночі лежить на смузі в Одеському аеропорту 

    Авіакомпанії відправляють своїх пасажирів в інші аеропорти

    Через аварію літака в Одесі аеропорт не працює, скасовані всі ранкові рейси. Про це повідомляє Думская.

    Як зазначається, пошкоджений турецький літак зараз все ще лежить на смузі.

    «Обладнання для евакуації борту зі смуги доставили в Херсон. Зараз його розмитнюють, а потім його привезуть до Одеси. Наші служби приведені в повну готовність», - йдеться в повідомленні.

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    Попередньо на онлайн-табло аеропорту значиться, що прибуття першого рейсу відбудеться не раніше, як о 12:35 - очікується літак з Відня.

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    Авіакомпанії відправляють своїх пасажирів в інші аеропорти. Наприклад, компанія SkyUp відправила людей автобусами в Херсон, а звідти вони вже полетять до Єгипту.

    Зазначимо, увечері 21 листопада літак Boeing-738, який прямував рейсом Стамбул - Одеса, здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту. У лайнера сталася поломка передніх стійок шасі.

     

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