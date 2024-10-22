В Одесі вшанували пам`ять жертв Голокосту

Подія відбулась в сквері «Проти забуття» на Люстдорфській дорозі

23 жовтня Одеса відзначає трагічну річницю одного з найжорстокіших злочинів Другої світової війни.

Про це повідомила Одеська міська рада.

Одеса відзначає трагічну річницю одного з найжорстокіших злочинів Другої світової війни фото: Одеська міська рада

83 роки тому, в 1941 році, нацистські окупанти спалили живцем понад 25 000 мешканців нашого міста на території артилерійських складів на 3-й станції Люстдорфської дороги. Більшість з них були євреями.

Сьогодні в сквері «Проти забуття» на Люстдорфській дорозі відбулася траурна церемонія з покладання квітів біля пам’ятника жертвам нацизму та вшанування пам`яті загиблих.

Одеса відзначає трагічну річницю одного з найжорстокіших злочинів Другої світової війни фото: Одеська міська рада

Одеса відзначає трагічну річницю одного з найжорстокіших злочинів Другої світової війни фото: Одеська міська рада

Як відомо, День пам’яті жертв Голокосту проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Тоді геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.