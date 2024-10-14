Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені

Пошкоджень зазнали цивільні судна та склад із зерном

Російські війська вкотре атакували Одесу балістичною ракетою. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула та вісім поранених. Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначив Кіпер, ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Пошкоджень зазнали цивільні судна: NS Moon під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Рівно тиждень тому воно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

Постраждалі перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. «Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий – працівники припортової інфраструктури, громадяни України», – додав він.

Крім того, внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.

Нагадаємо, росіяни 9 жовтня завдали удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Як відомо, у ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс.

До слова, російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тис. тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Як повідомлялося, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод.