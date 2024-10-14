Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені
Унаслідок атаки ворога є пошкодження припортової інфраструктури
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пошкоджень зазнали цивільні судна та склад із зерном

Російські війська вкотре атакували Одесу балістичною ракетою. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула та вісім поранених. Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначив Кіпер, ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Пошкоджень зазнали цивільні судна: NS Moon під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Рівно тиждень тому воно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

Постраждалі перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. «Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий – працівники припортової інфраструктури, громадяни України», – додав він.

Крім того, внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.

Нагадаємо, росіяни 9 жовтня завдали удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Як відомо, у ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс.

До слова, російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тис. тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Як повідомлялося, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод.

Читайте також:

Теги: зерно Одеса окупанти обстріл порт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки на Чернігівщину є четверо поранених
Росіяни атакували газовоз на Чернігівщині: серед загиблих дитина
3 жовтня, 16:10
Поліція переконала сім’ю яка ховала дітей виїхати з Гірника
Діти на лінії фронту. Порятунок проти волі батьків (репортаж) Соціум
3 жовтня, 09:25
Ізраїль може завдати потужного удару по Ірану
Ізраїль пригрозив Ірану ударами по ядерних та нафтових об'єктах – WSJ
2 жовтня, 08:14
У компанії нагадали, що внаслідок обстрілу в ніч проти понеділка поїздам херсонського напрямку визначили за кінцеву зупинку станцію Долинська
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
1 жовтня, 22:38
29 вересня Росія атакувала Запоріжжя КАБами
Російський удар по Запоріжжю. Офіс президента відреагував
29 вересня, 09:06
Наслідки ворожого обстрілу Херсона, 25 вересня 2024 р.
Окупанти вдарили по будинку культури в Херсоні (відео)
25 вересня, 12:47
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям
Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
22 вересня, 10:43
Прихована російська мобілізація має свою специфіку – вона дозволяє компенсувати втрати і навіть накопичувати людський ресурс
Путіну знадобилося «м'ясо». Де він його планує набрати
18 вересня, 13:07
Труханов учергове запевняє, що немає російського громадянства
Труханов має російське громадянство? Мер Одеси зробив заяву
17 вересня, 17:33

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені
Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені
Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото)
Над Україною пролетіла найяскравіша комета за останнє десятиліття (фото)
Росіянка після початку війни переїхала до Одеси та вивчила українську
Росіянка після початку війни переїхала до Одеси та вивчила українську
У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
В Одесі викрито лікарів, які організували «сімейний бізнес» на ухилянтах
В Одесі викрито лікарів, які організували «сімейний бізнес» на ухилянтах
Одеські фехтувальники здобули призові місця на всеукраїнських турнірах
Одеські фехтувальники здобули призові місця на всеукраїнських турнірах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
16K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6769
Футбольний тренер Луческу встановив світовий рекорд
5808
Демограф назвав найбільшу загрозу для України після закінчення війни

Новини

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua