В Одесі чотири лікарні стали енергонезалежними (відео)

Встановлення сонячних станцій дозволить лікарням Одеси працювати автономно під час відключень електроенергії

У чотирьох медичних закладах Одеси на даху встановили сонячні панелі, що забезпечують роботу лікарень. Це дозволить покрити потреби в дефіциті електроенергії під час блекаутів, а також – зекономити установам кошти. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян розповів, що генератори, які підтримують роботу лікарень, можуть не витримувати навантаження під час 8-10 годинного відключення світла. Тому прийняли рішення переводити лікарні на автономне забезпечення завдяки сонячним панелям.

«Ми бачимо, що на сьогодні у тих наших лікарнях, де встановлені вже сонячні станції, що це економія як коштів, так і економія електроенергії», – зазначив Левон Нікогосян.

Одна з таких станцій стоїть на даху «Міської лікарні» Одеської міськради. За словами заступника директора закладу Віталія Неспаненко, таке обладнання зменшує навантаження на бюджет міста та залежність від електропостачання.

Обслуговування такої системи мінімальне – вона досить проста, зауважив представник ТОВ «ЛК Енерджі груп» Дмитро Зиков. І додав, що окупиться така станція приблизно через 3-5 років, а працюватиме система – мінімум 20.

Левон Нікогосян запевнив, що на сьогодні в управлінні капітального будівництва продовжують проєктувати плани та такі сонячні станції будуть встановлені майже в кожній лікарні.

Нагадаємо, представники дев'яти південних країн Європейського союзу заявили, що вони зосереджені на видобутку морської вітрової та сонячної енергії, щоб перетворити Середземномор'я на хаб відновлюваної енергетики та зробити внесок у зниження ризиків від зміни клімату.