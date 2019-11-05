  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Антикорупційний суд завтра почне розгляд по суті справи Труханова

    • Розсилка
    За версією слідства, Труханов у своїх деклараціях за 2015-2016 роки подав завідомо недостовірні відомості - Антикорупційний суд завтра почне розгляд по суті справи Труханова
    За версією слідства, Труханов у своїх деклараціях за 2015-2016 роки подав завідомо недостовірні відомості

    Труханова підозрюють у декларуванні недостовірної інформації

    6 листопада Вищий антикорупційний суд України збирається почати розгляд кримінального провадження щодо мера Одеси Геннадія Труханова.

    Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, міський голова у своїх деклараціях за 2015-2016 роки подав завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн гривень та 18 млн гривень відповідно.

    Засідання має розпочатися о 10:00 6 листопада.

    У цей же час у Вищому антикорупційному судді повинне стартувати підготовче засідання в провадженні про розтрату державних коштів під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на понад 58 мільйонів гривень.

    У жовтні 2017 року суд обрав на той час заступнику міністра оборони Ігорю Павловському і тодішньому директору департаменту закупівель Володимиру Гулевичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У ході засідання Павловський відкинув звинувачення НАБУ і заявив, що він не порушував закон. Пізніше Апеляційний суд Києва скасував домашній арешт Павловського.

    суд НАБУ закон арешт декларація Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ