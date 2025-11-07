Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексслідчому СБУ

Глівінському заборонили працювати в СБУ та інших правоохоронних органах на три рок

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому старшому слідчому СБУ в Одеській області Сергію Глівінському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Глівінського засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за вимагання та одержання хабаря в $80 тис. За ці гроші слідчий мав вплинути на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків громадянина США.

Крім того, Глівінському заборонили працювати в СБУ та інших правоохоронних органах на три роки. Його взяли під варту просто в залі суду.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.