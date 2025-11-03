Головна Країна Кримінал
Справа про «плівки судді Вовка»: оприлюднено нові фрагменти розмов фігурантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа про «плівки судді Вовка»: оприлюднено нові фрагменти розмов фігурантів
Правоохоронці обвинувачують ексголову ліквідованого ОАСК Павла Вовка та ще низку фігурантів у створенні злочинної організації задля нібито захоплення судової влади
фото з відкритих джерел

Фігуранти ймовірно координували вплив на дисциплінарні органи й судові процеси

3 листопада 2025 року судді ВАКС продовжили дослідження доказів у справі «плівок ОАСК». Прокурор долучив нові записи розмов, зафіксовані детективами. За версією обвинувачення, вони свідчать про втручання голови ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег у діяльність судових органів і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

На записах нібито чути, як ймовірно суддя ОАСК Богдан Санін повідомляє Павлу Вовку про підписання проєкту позову та розповідає про пошук підстав для подання позовів щодо членів ВККС «Бородатого» (Тараса Лукаша) і «Длінного» (Андрія Козлова) через проблеми з адвокатським свідоцтвом. В інших розмовах Вовк ймовірно спілкується з колишнім головою ДСА Зеновієм Холоднюком. Вони обговорюють питання призначення нового керівника. Вовк у присутності іншого фігуранта судді Ігоря Погрібніченка запитує: «Ви його спитали прямо? Чи буде розв’язане питання найближчим часом голови?». За версією слідства, Холоднюк нібито домовлялися про зрив конкурсу на посаду нового голови ДСА, щоб таким чином зберегти цю посаду за собою.

Також зафіксована розмова між головою ОАСК Павлом Вовком, суддями ОАСК Ігорем Качуром й Аріною Літвіновою та суддею Шостого апеляційного адмінсуду (ШААС) Володимиром Кузьменком. Вовк  пропонує імовірно Кузьменку взяти самовідвід у справі. На інших записах Вовк та ще один фігурант суддя Аблов, за версією слідства, обговорюють повернення позову, поданого адвокатом Ростиславом Кравцем, і можливість повторного подання для зміни підсудності. Вовк пропонує написати скаргу уповноваженій.

«Ці розмови свідчать, що фігуранти ймовірно координували вплив на дисциплінарні органи й судові процеси. Вони обговорювали домовленості з членами ВРП, уникнення відповідальності для «своїх» суддів, зміну підсудності справ та усунення окремих посадовців», – йдеться у повідомленні.

У матеріалі йдеться, що також зафіксовано телефонну розмову Вовка з нардепкою від проросійської партії ОПЗЖ Антоніною Славицькою, під час якої вони обговорюють оголошення конкурсу на вакантні посади у ВККС. Окремо зафіксовано, як фігуранти справи обговорюють медіа «Закон і Бізнес», яке, за їхніми словами, належить Андрію Портнову. Вони домовляються використовувати його для публікацій про подані позови.

НАБУ-САП обвинувачують ексголову ліквідованого ОАСК Павла Вовка та ще низку фігурантів у створенні злочинної організації задля нібито захоплення судової влади.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

До слова, протягом 2023-2024 років і січень-лютий 2025 року судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) отримали 157 млн грн заробітної плати.

