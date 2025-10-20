Головна Одеса Новини
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових
Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром відділення державного банку

У Одесі затримано працівницю держаного банку, яка передавала російським спецслужбам персональну інформацію про клієнтів-військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, окупанти планували використати отримані дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. За завданням ворога, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях.

«Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала російському куратору. Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових фото 1
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових фото 2
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових фото 3
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових фото 4

Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала громадянина Російської Федерації, який співпрацював з ФСБ, перебуваючи в одному з бойових підрозділів ЗСУ. Фігурант коригував ракетні удари окупантів по Львівській області.

До слова, колишня медсестра із Сумської області підозрюється в підготовці прориву диверсійно-розвідувальних груп РФ у напрямку Сум. Слідство встановило, що жінку ворог завербував через Телеграм-канали. Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

Теги: російські агенти СБУ Одеса

