На узбережжі Одеси зафіксовано масовий мор чорноморських коників

Екологи фіксують значну проблему зі смертністю морської фауни на узбережжі Одеси

Екологічна катастрофа, спричинена ударами РФ по портовій інфраструктурі, набуває загрозливих масштабів. На узбережжі Одеси зафіксовано масову загибель чорноморських морських коників (Hippocampus guttulatus). Це явище екологи називають прямим доказом екоциду, який нищить унікальну екосистему регіону. а окремих ділянках у районі 9–11 станцій Великого Фонтану концентрація загиблих особин сягає 35 одиниць на квадратний метр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на еколога Владислава Балінського.

За його словами, головною причиною мору називають потрапляння в море тисяч тонн рослинної олії через обстріли терміналів.

Олія не просто плаває на поверхні – вона осідає на дні. Під час штормів ця в'язка маса підіймається у придонний шар води, де мешкають коники, та забиває їхні зябра, спричиняючи задуху. Олійні полімери також вражають колонії мідій. Оскільки мідії є природними фільтрами води, їхня загибель призводить до різкого погіршення якості морської води в усій затоці.

Морські коники – надзвичайно чутливі організми. Раніше вони майже зникли з Одеської затоки через хімічне забруднення минулого століття. Позитивна динаміка відновлення популяції розпочалася лише у 2017 році, проте війна та нові хімічні викиди ставлять цей вид під загрозу повного зникнення в регіоні.

«Берегова лінія сьогодні працює як пастка. Те, що ми бачимо на піску – це лише частина трагедії, яку концентрують течії», – зазначає Балінський.

Забруднення не є локальним. Еколог Іван Русєв підтвердив аналогічні знахідки в Національному природному парку «Тузлівські лимани». На 28-му км піщаного пересипу виявлено згустки олії та загиблих птахів. Відстань у 150 км між точками викидів свідчить про те, що нафтопродуктами та харчовими жирами забруднено величезну акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила по двох цивільних суднах Emmakris III та Captain Karam. Вони заходили до порту для завантаження пшениці.